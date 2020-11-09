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«Бедный мужик»: на трассе в Приморье сгорел лесовоз

«Бедный мужик»: на трассе в Приморье сгорел лесовоз

Источник фото: скрин видео

В Приморье на трассе водители стали очевидцами серьезного происшествия, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах, опубликованных в паблике dpskontrol125rus, видно, пламя огня «съедают» автомобиль. Машина, предположительно, была без груза.

Пользователи паблика предположили, что водитель остался без автомобиля в районе Дальнегорского перевала. Однако «знатоки» отметили, дорога в том районе никогда не была асфальтирована. Скорее всего, это со стороны Кавалерово.

Автор видео не сдержала эмоций, комментирую видео словами: «Бедный мужик».

Детали происшествия уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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