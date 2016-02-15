«Спрятаны в подсобке»: ФСБ провела обыски в известном приморском вузе

В Приморье сотрудник ФСБ провели обыски в находкинском филиале ВГУЭС, сообщают «Вести:Приморье».

Находкинское ФСБ совместно со Следственным комитетом и прокуратурой провело следственные мероприятия в находкинском филиале ВГУЭС. Как сообщают наши источники, в ходе обыска были изъяты жесткие диски и личные дела студентов-бюджетников, которые были спрятаны в подсобке директорского кабинета,

пишет автор в паблике nhk_off.

В комментариях пользователи паблика высказали свое отношение к вузу, отметив, что проверки быть должны.

«Пусть следственный комитет разбирается там есть что найти».

«В моей группе «училась Фамилия» который всегда был в списках и доучился до самого конца, но так его никогда и никто и не увидел».

«Липовые бюджетники».

«Какая чушь !? Это скорее всего заинтересованные источники пишут!».

«Наконец-то!!!!! я там училась на месте с 50% скидкой. Должны были платить стипендию (даже повышенную), а не платили. Из аргументов только, что в случае чего - пойду учиться платно».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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