«Спрятаны в подсобке»: ФСБ провела обыски в известном приморском вузе
В Приморье сотрудник ФСБ провели обыски в находкинском филиале ВГУЭС, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор в паблике nhk_off.
В комментариях пользователи паблика высказали свое отношение к вузу, отметив, что проверки быть должны.
«Пусть следственный комитет разбирается там есть что найти».
«В моей группе «училась Фамилия» который всегда был в списках и доучился до самого конца, но так его никогда и никто и не увидел».
«Липовые бюджетники».
«Какая чушь !? Это скорее всего заинтересованные источники пишут!».
«Наконец-то!!!!! я там училась на месте с 50% скидкой. Должны были платить стипендию (даже повышенную), а не платили. Из аргументов только, что в случае чего - пойду учиться платно».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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