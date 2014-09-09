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Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся на судне Леопард

Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся на судне Леопард

Источник фото: скрин видео newsbox24.tv

С рыболовного судна Леопард в открытое море стащило члена экипажа, сообщают «Вести:Приморье».

Трагедия произошла 23 марта, около 16 часов, когда судно находилось в водах Татарского пролива. При подготовке к установке крабовых ловушек мужчину стащило за борт судна.  

До настоящего времени местонахождение матроса не установлено. Отметим, порт приписки судна - Находка.

По факту гибели матроса на судне в Комсомольске-на-Амуре Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом пояснила пресс-секретарь транспортного СУ СКР на транспорте по ДФО Дарья Немцева.

По информации следствия, 23.03.2021 около 16 часов судно «Леопард» находилось в водах Татарского пролива, в то время как один из членов экипажа судна при постановке крабовых ловушек выпал за борт судна, в результате чего пропал без вести.

Следствием будет дана оценка соблюдению требований охраны труда на производстве. Расследование продолжается.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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