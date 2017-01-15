«От греха подальше»: территорию, ведущую к ТЦ, оградили сигнальными лентами

Сегодня утром автомобиль Nissan Note упал в траншею в районе автобусной остановки, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы в приморских соцсетях отмечают, за рулем автомобиля находилась женщина. Она двигалась в направлении ТЦ со стороны Луговой. Вероятно, дама не справилась с управлением, при этом ленточку, скорее всего, она тоже не заметила. Очевидцы также отмечали, ленту сдувало ветром.

Напомним, ранее сообщалось, траншея появилась еще в феврале. Ее глубина более метра. В нее продолжают укладывать новую высоковольтную линию. Протяжённость траншеи примерно 3,5 километра.

В ГИБДД отметили, в ДТП никто не пострадал.

Сейчас траншея огорожена вместе с автомобилем.

«Даже слабовидящий увидит что раскопана огромная траншея, стоит техника, ходят рабочие, стоят бухты с кабелем. Да и парковка там запрещена, как уже заметили.Загадка куда смотрел пилот этого болида».

«От греха подальше».

«Видать ветер такой силы был, что сдул ещё и машину в траншею».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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