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Эвакуированный авто слетел с кузова машины

Эвакуированный авто слетел с кузова машины

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке в районе ВГУЭС автомобиль доставил неприятности водителю эвакуатора, сообщают «Вести:Приморье».

Так, машина, которую, скорее всего, не закрепили в кузове эвакуатора, слетела и повисла над дорогой. Все произошло на улице Гоголя. Стоит отметить, машина остановилась на  пешеходном переходе. Ситуацию зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Горожане предположили, машина могла получить повреждения во время того, как ее везли на арестплощадку. И теперь водителю эвакуатора придется, вероятнее всего, разбираться с владельцем автомобиля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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