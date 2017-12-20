«Наверное, я какая-то не такая»: женщина рассказала о ситуации у школы

Жительница Артема в очередной раз обратила внимание на ситуацию с парковками автомобилей в городе, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала о том, что водители, не обращая внимание, паркуют свои автомобили на газонах, при этом, ставят авто и на дорожках, где ходят пешеходы. С такой ситуацией продолжительное время сталкиваются жители домов в районе школы №11. Женщина отмечает, так поступают «гости», которые приезжают в близлежащие магазины, или ожидают детей из школы.

Добрый вечер. Сколько уже лет борюсь с соседями и просто с приезжими автолюбителями и понимаю, что всё зря! Все газоны в районе 11-ой школы (ул. Кирова, 10/1) превратились в стоянки автомобилей. И людям абсолютно безразлично "зелёное" будущее Артёма. Сегодня наблюдала "картину маслом". Данный автомобиль "обскакал" все газоны! Но вот этот пришелся ему в самый раз! Заскочив на пока ещё целый бордюр, водитель удобно расположился, но не только на газоне, но и на единственной тропинке, по которой ходят люди. Из машины вышли мужчина с женщиной, на руках ребенок, тортик и... благополучно отправились в гости. На мою просьбу убрать машину хотя бы с тропинки парочка ответила: "Тебе места хватит, пройдешь" и добавили: "Фотай, фотай на здоровье" и направились дальше по своим делам! Наверное я какая-то не такая, "как все". Да, мне не безразлична жизнь нашего города, пока я здесь живу. Ну почему же мы люди так не уважаем друг друга, а хотим и даже требуем уважения к себе?! P.S. Сразу отвечу на вопрос о парковке: возле дома, буквально в 50 метрах есть хорошая, большая придомовая, совершенно БЕСПЛАТНАЯ стоянка.

В комментариях паблика artem.news.plus отметили, ситуация неправильная, парковать машину нужно по правилам. Однако, если годами ничего не меняется, стоит обратиться за помощью в ГИБДД или облагородить газоны и клумбы, может быть, тогда водители поймут, чего не стоит делать. Хотя, нашлись и те, кто предложил радикальные меры.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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