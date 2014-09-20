Определены места, где будут установлены десятки камер фиксации нарушений ПДД

63 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Приморского края, сообщают «Вести:Приморье». Они будут установлены в местах концентрации ДТП.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, в 2020 году были проведены работы по установке дополнительных дорожных знаков, искусственных неровностей перед пешеходными переходами, шумовых полос, пешеходных и дорожных ограждений, нанесению разметки.

«Работы выполнены на 21-м аварийно опасном участке дорог, еще на 22-х закончат в апреле. Дополнительно обследованы еще 13 мест концентрации ДТП, на которых выполним комплекс аналогичных мероприятий. Сейчас готовим документацию на проведение аукционов», – пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Приморья получают «письма счастья» и платят штрафы. В регионе сохраняется перепад температур, провоцирующий гололедицу. Во избежание аварийно опасных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим. За превышение скорости штраф составляет от 500 до 1500 рублей. Помимо извещений в электронном виде, уведомления о штрафах также должны приходить по почте. Но если извещение так и не пришло? Как поступить в такой ситуации?

Запоздавшее постановление о штрафе ГИБДД может не только лишить водителя права на 50-процентную скидку, но и «подставить» перед судебными приставами. Исполнительский сбор за пропущенный дедлайн обходится в тысячу рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]