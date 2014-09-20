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Определены места, где будут установлены десятки камер фиксации нарушений ПДД

Определены места, где будут установлены десятки камер фиксации нарушений ПДД

63 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Приморского края, сообщают «Вести:Приморье». Они будут установлены в местах концентрации ДТП.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, в 2020 году были проведены работы по установке дополнительных дорожных знаков, искусственных неровностей перед пешеходными переходами, шумовых полос, пешеходных и дорожных ограждений, нанесению разметки.

«Работы выполнены на 21-м аварийно опасном участке дорог, еще на 22-х закончат в апреле. Дополнительно обследованы еще 13 мест концентрации ДТП, на которых выполним комплекс аналогичных мероприятий. Сейчас готовим документацию на проведение аукционов», – пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Приморья получают «письма счастья» и платят штрафы. В регионе сохраняется перепад температур, провоцирующий гололедицу. Во избежание аварийно опасных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим. За превышение скорости штраф составляет от 500 до 1500 рублей. Помимо извещений в электронном виде, уведомления о штрафах также должны приходить по почте. Но если извещение так и не пришло? Как поступить в такой ситуации?

Запоздавшее постановление о штрафе ГИБДД может не только лишить водителя права на 50-процентную скидку, но и «подставить» перед судебными приставами. Исполнительский сбор за пропущенный дедлайн обходится в тысячу рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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