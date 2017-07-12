«Малыш был напуган»: Крошечного белька удалось спасти

В Приморье на одной из баз отдыха отдыхающие обнаружили крошечного белька, который пытался передвигаться, сообщают «Вести:Приморье».

На побережье крошка оказался одинок. Мамы рядом не было. Отдыхающие поступили правильно, вызвав специалистов. По мнению очевидцев, он казался очень маленьким и беспомощным.

Sophie_shtezel, которая оказалась в числе тех, кто обнаружил малыша, рассказала в своем аккаунте, что вести себя нужно правильно. Она уточнила, что сразу решили найти телефоны специалистов и рассказать о находке. Вероятно, именно такие действия помогли маленькому бельку.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье встреча с детенышем не так давно привела к гибели животного. Приморцы решили, что фото с животным останется им на долгую память. Вот только многие не знали о том, что это будут последние дни и фото животного. Его затискали до смерти. Спасти малыша не удалось. Абсолютно здоровый детеныш ларги не выдержал натиска любопытных приморцев.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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