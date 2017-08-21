Об аномальной температуре в апреле рассказали синоптики

Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на апрель 2021 года дали специалисты Примгидромета, сообщают «Вести:Приморье».

Так, уже в среду, 31 марта, давление над краем начнет расти. Количество облаков уменьшится. В большинстве районов будет без осадков, только ночью в центральных районах местами сохранятся небольшие осадки.

Ночь последнего дня уходящего месяца станет холоднее предыдущей, в континентальных районах воздух выхолодится до 0…-9 °С, на побережье будет теплее, +1…+4 °С.

Днем 31 марта столбики термометров по краю поднимутся до +9...+17 °С.

Но уже в апреле, средняя месячная температура воздуха ожидается +2…+6º, что около средних многолетних значений. Осадков выпадет больше среднего многолетнего количества, на северо-востоке края около него.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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