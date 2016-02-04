Приморский ХК "Адмирал" возвращается в КХЛ, - сообщает "Вести: Приморье". Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил в "Телеграм"-канале правительства региона.

Такое решение принял Совет директоров Лиги. Моряки выйдут на лед этой осенью.

На своей страничке в соцсети губерантор края Олег Кожемяко написал, что самая искренняя поддержка от наших болельщиков вновь поможет любимой команде ярко заявить о себе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]