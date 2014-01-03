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Без капли стеснения мужчина совершил неприглядный поступок в примерочной магазина

Без капли стеснения мужчина совершил неприглядный поступок в примерочной магазина

Источник фото: pixabay.com

В полиции рассказали подробности задержания жителя Уссурийска, который похитил у женщины сумку с крупной суммой денег в спортивном магазине, сообщают «Вести:Приморье».

48-летняя женщина написала заявление о краже в одном из отделений полиции Уссурийска. Она пояснила, что во время примерки в спортивном магазине, неизвестный похитил сумку, оставленную ей на столике возле примерочной, прикрыв ее своей курткой. С похищенным злоумышленник выбежал из магазина. Однако консультант магазина обратил снимание на происходящее и погнался за преступником.

Похищенную сумку продавец вернул потерпевшей, однако злоумышленник скрылся. После женщина обнаружила пропажу 200 000 рублей.

В этот же день полицейские задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя. В отделе полиции он пояснил, что похищенные 200 000 рублей, которые он успел вытащить из сумки, потратил. Возбуждено уголовное дело.

Фигурант заключен под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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