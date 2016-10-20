«Пьяный» дорожный знак пугает жителей Приморья
Дорожный знак, вызывающий опасение, замечен на одной из дорог в городе Артеме, сообщают «Вести:Приморье».
«Пьяный» дорожный знак замечен возле моста в начале улицы Дачной в Артеме. Об этом паблику artem.news.plus рассказал активист Александр Козлов. Он задался вопросом «Интересно, что быстрее рухнет: кривой знак или ветхий мост?».
Многие, кто знаком с дорожной обстановкой в Артеме, отмечают, это действительно актуально. И на ситуацию нужно обратить должное внимание.
Жители предложили сделать ставки. Одни утверждают, знак простоит дольше. Другие уверены в обратном.
«Ну, как показывает практика, мосты у нас в последнее время, как осенние листочки сыпятся. Ставлю на мост».
«Не убьешься на яме, прибьет знаком. Если и это не фатально, то мост обвалится. Офигенная там дорога, просто квест».
«В том году на этом мосту перила сделали и к ним приварили знак. Теперь он падает вместе с перилами».
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