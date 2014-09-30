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«Сухой» фонтан появится в центре Владивостока

«Сухой» фонтан появится в центре Владивостока

Источник фото: pixabay.com / vlc.ru/

К 1 сентября этого года центральную площадь Владивостока украсит современный фонтан. А уже 5 апреля специалисты должны приступить к строительным работам, сообщают «Вести:Приморье».

По задумке, он будет «сухим» и его можно будет трансформировать. При включении системы – фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде – в фонтане можно будет освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.

Специалисты отмечают, после установки фонтана начнутся работы по благоустройству площади. Дополнительно будут высажены новые деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы. Проектом предусмотрены прощадки для активного отдуха и видовая.

«Место для нового фонтана определили жители Владивостока. Проект также поддержал губернатор Олег Кожемяко. Прошу всех ответственно подойти к выполнению этих работ. Уже к 1 сентября горожане должны увидеть благоустроенную площадь», – отметил глава города Олег Гуменюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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