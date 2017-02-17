Приказ вступил в силу: Студенткам упростили получение пособий

Приказ Минтруда, который касается выплат для студентов, вступил в силу 3 апреля. Так, документ упрощает получение пособия студенткам при рождении ребенка. Теперь учащимся вузов больше не придется брать справку о рождении ребенка, сообщают «Вести:Приморье».

«Сейчас для назначения и выплаты пособия требуется справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния. Новая редакция приказа не распространяет это требование на лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что требование Минтруда распространяется на тех, кто обучается на очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных профорганизациях. Под закон подпадают студентки и платной, и бесплатной форм обучения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]