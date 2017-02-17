Новости Общество Экономика
Сегодня, 15:15

Приказ вступил в силу: Студенткам упростили получение пособий

Приказ вступил в силу: Студенткам упростили получение пособий

Источник фото: pixabay.com

Приказ Минтруда, который касается выплат для студентов, вступил в силу 3 апреля. Так, документ упрощает получение пособия студенткам при рождении ребенка. Теперь учащимся вузов больше не придется брать справку о рождении ребенка, сообщают «Вести:Приморье».

«Сейчас для назначения и выплаты пособия требуется справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния. Новая редакция приказа не распространяет это требование на лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что требование Минтруда распространяется на тех, кто обучается на очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных профорганизациях. Под закон подпадают студентки и платной, и бесплатной форм обучения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме