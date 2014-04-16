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«Нереальный гонщик» остановил движение на дороге Владивостока

«Нереальный гонщик» остановил движение на дороге Владивостока

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке на одной из дорог города невнимательный водитель врезался в Toyota Crown, который стоял перед пешеходным переходом, ожидая зеленого сигнала светофора на Луговой, сообщают «Вести:Приморье».

В таких случаях водители предпочитают оформить ДТП по правилам. А это значит, соберется пробка. И водители потратят немало времени.

Многие в комментариях паблика, где было опубликовано видео, высказали несколько версий. Одни предполагают, водитель - невнимательная девушка. Вторая - водитель отвлекся на телефон, не обратил внимание, что подъехал к светофору.

Постоянный пользователь whatsapp «Вести:Приморье» Евгений В. рассказал, на днях столкнулся с подобной ситуацией в районе Зеленого угла. Лишь в последний момент ехавший сзади водитель смог затормозить.  

- Я остановился перед светофором. Загорелся красный. А тот, кто ехал за мной, наверное, был весь в телефоне. Немного задел меня. Вышли, посмотрели. Я посчитал, что ничего страшного не произошло, следов удара не видно. Разъехались.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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