«Нереальный гонщик» остановил движение на дороге Владивостока

Во Владивостоке на одной из дорог города невнимательный водитель врезался в Toyota Crown, который стоял перед пешеходным переходом, ожидая зеленого сигнала светофора на Луговой, сообщают «Вести:Приморье».

В таких случаях водители предпочитают оформить ДТП по правилам. А это значит, соберется пробка. И водители потратят немало времени.

Многие в комментариях паблика, где было опубликовано видео, высказали несколько версий. Одни предполагают, водитель - невнимательная девушка. Вторая - водитель отвлекся на телефон, не обратил внимание, что подъехал к светофору.

Постоянный пользователь whatsapp «Вести:Приморье» Евгений В. рассказал, на днях столкнулся с подобной ситуацией в районе Зеленого угла. Лишь в последний момент ехавший сзади водитель смог затормозить.

- Я остановился перед светофором. Загорелся красный. А тот, кто ехал за мной, наверное, был весь в телефоне. Немного задел меня. Вышли, посмотрели. Я посчитал, что ничего страшного не произошло, следов удара не видно. Разъехались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru