Вице-премьер РФ оценила ситуацию с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она рассказала на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография», сообщают «Вести:Приморье».

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель — май — это период повышения сезонных заболеваний», — цитирует Голикову пресс-служба правительства. Об этом пишет RT.

Она отметила, что «с учётом того, что COVID по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом».

По её словам, «залогом стабильной ситуации, залогом тех достижений, которые у нас сейчас есть, является вакцинация населения».

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 3 апреля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 53 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 42515. Всего выздоровевших - 39294. Привились от инфекции COVID – 64392 жителя края. Не справились с коронавирусом 684 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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