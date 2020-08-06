Бомжи атаковали «умные» остановки города

Жители города Владивостока жалуются на бомжей, которые атаковали «умные» остановки, сообщают «Вести:Приморье».

«Умные» остановки, которые установили для удобства жителей города, стали местом сбора людей без определенного места жительства. Горожане отмечают, ранее они использовали их в качестве ночлежки на Луговой. Сейчас, они стали пристанищем для них по всему городу.

В приморских пабликах горожане рассказывают, что видят их и в центре Владивостока, когда стоят в ожидании транспорта.

Многие не понимают, почему власти не могут найти этому решение. Получается, что законопослушные жители не могут пользоваться остановками, так как кроме того, что бомжи там спят, они предпочитают использовать их и в качестве туалета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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