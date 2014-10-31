Жителям отдаленных районов Приморья оплатят проезд к медучреждениям края

Жителям отдалённых северных районов Приморья будут оплачивать проезд в центральные больницы краевого центра для медобследования, - сообщает "Вести: Приморье". Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко.

Жительница Тернея обратилась к губернатору Приморья с жалобой на то, что очень сложно добраться до медучреждений края.

"Вот из Лесозаводска, например, можно добраться на поезде. А мы зависим от погоды. Не летит самолет...", - рассказывает жительница Приморья.

"Жителям отдалённых северных районов Приморья будем оплачивать проезд в центральные больницы краевого центра для медобследования, - заявил губернатор. - Мы уже готовим документацию, чтобы приморцы могли по направлению врача оперативно пройти обследование, а потом получить компенсацию за проезд. Уверен, что это необходимая мера поддержки граждан, учитывая сложную логистику в отдалённых районах края".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]