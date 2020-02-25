Импорт плодоовощной продукции в Приморье вырос почти на 2 тысячи тонн

За прошедшую неделю импорт плодоовощной продукции в Приморье вырос на 1,7 тыс. тонн, сообщают «Вести:Приморье».



Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, с 29 марта по 4 апреля 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 7 429 т свежих фруктов, овощей и ягод из 13 стран. Это на 1 715,5 т больше объема плодоовощной продукции, ввезенной неделей ранее.

Из КНР через приморские фитосанитарные контрольные посты импортировано 2 346,6 т плодоовощной продукции.

С 29 марта по 4 апреля на территорию Российской Федерации ввезено 1492,2 т бананов из Эквадора, 697,1 т апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов из Египта, 683,8 яблок, гранатов, лимонов и мандаринов из Турции, 606,5 т мандаринов из Пакистана, 214,6 т винограда, груш, слив и яблок из ЮАР, 145,7 т яблок из Новой Зеландии, 122,8 т ананасов, авокадо и бананов из Филиппин, 106,8 т винограда из Индии, 72,2 т мандаринов из Марокко, 20,2 т ананасов из Коста-Рика (с 2018 года это первая поставка плодоовощной продукции из этой страны) и 18,7 т винограда из Перу.

За прошедшую неделю импортировано также 709 т картофеля из Пакистана и 107 т картофеля из Египта, а также 51,6 т репчатого лука из Новой Зеландии.

Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]