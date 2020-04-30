Огромная пробка сковала трассу. Грузовик наехал на рабочих

ДТП на аэропортовской трассе остановило движение автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

О происшествии на трассе рассказал очевидец в паблике dpskontrol_125rus.

Аэропортовская трасса, напротив складов Янковский в сторону аэропорта. Только что ДТП. Пробка *** уже какая большая. Грузовичок въехал в дорожников и зацепил ещё 2 машины. Есть пострадавшие,

пишет автор поста.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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