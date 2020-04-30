Сегодня, 12:30
Огромная пробка сковала трассу. Грузовик наехал на рабочих
ДТП на аэропортовской трассе остановило движение автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».
О происшествии на трассе рассказал очевидец в паблике dpskontrol_125rus.
Аэропортовская трасса, напротив складов Янковский в сторону аэропорта. Только что ДТП. Пробка *** уже какая большая. Грузовичок въехал в дорожников и зацепил ещё 2 машины. Есть пострадавшие,
пишет автор поста.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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