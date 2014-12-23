ДТП с двумя автомобилями спровоцировало пробку

В поселке Трудовое столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал постоянный пользователь whatsapp «Вести:Приморье». Мужчина уточнил, авария произошла на перекрестке улиц Порт-Артурской и Лермонтова.

Toyota Corolla Fielder и Toyota Prius не поделили дорогу. Очевидец происшествия отмечает, Prius выезжал со второстепенной, с Порт-Артурской. Водитель не убедился в безопасности маневра, столкнулся с Fielder.

В поселке Трудовое на данном участке дороге затруднено движение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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