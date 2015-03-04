В Центробанке и Минфине рассказали об изменении тарифа ОСАГО для такси

О том, что не станут повышать тарифы ОСАГО для такси, пока не проведут оценку убыточности по страховым выплатам рассказали в Центробанке и Минфине России, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пояснили представители регулятора и министерства.

«[Не обсуждаем идею повышения тарифов] пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора», — заявили в Центробанке «РГ». Представитель Центробанка подчеркнул, что тарифный коридор может пересматриваться не чаще раза в год. В Минфине также уточнили, страховые компании не обращались с вопросом о повышении тарифов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]