Новости Общество Экономика
Сегодня, 16:25

В Центробанке и Минфине рассказали об изменении тарифа ОСАГО для такси

В Центробанке и Минфине рассказали об изменении тарифа ОСАГО для такси

Источник фото: pixabay.com

О том, что не станут повышать тарифы ОСАГО для такси, пока не проведут оценку убыточности по страховым выплатам рассказали в Центробанке и Минфине России, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пояснили представители регулятора и министерства.

«[Не обсуждаем идею повышения тарифов] пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора», — заявили в Центробанке «РГ». Представитель Центробанка подчеркнул, что тарифный коридор может пересматриваться не чаще раза в год. В Минфине также уточнили, страховые компании не обращались с вопросом о повышении тарифов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме