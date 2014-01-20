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В МЧС пояснили происхождение черных клубов дыма, накрывающих город

В МЧС пояснили происхождение черных клубов дыма, накрывающих город

Жители Артема встревожены увиденным. Клубы дыма накрывают город, сообщают «Вести:Приморье».

В МЧС России по Приморскому краю рассказали, что произошло.

Вечером на пульт пожарной охраны города Артема поступило сообщение о том, что на улице Фрунзе горят автомобильные покрышки. К месту происшествия прибыли пожарные.

В ходе разведки было установлено, что горят автопокрышки и мусор на открытой территории. Пожар был локализован на площади 80 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент тушение продолжается. Задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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