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Талантливые школьники получат стипендию губернатора раньше срока

Талантливые школьники получат стипендию губернатора раньше срока

Раньше положенного срока стипендию губернатора Приморского края получат талантливые школьники. Выплаты произведут до 16 апреля, сообщают «Вести:Приморье».

В министерстве образования Приморья пояснили, в крае такую стипендию получают 160 одаренных детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Школьники являются победителями и призерами международных, всероссийских, региональных конкурсов, соревнований и олимпиад, выставок и смотров. Уточняется, что один из критериев - высокий уровень успеваемости учащегося, то есть за последние три года должно быть не более трех оценок «хорошо» в дневнике учащегося.

Стипендии в размере 36 тысяч рублей назначаются ежегодно сроком на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа. Школьники получают ее двумя равными частями – половину осенью до 20 ноября и половину весной в срок не позже 20 мая.

«Получателями стипендии губернатора края за все время стали уже 800 одаренных детей в Приморье», – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального министерства образования Наталья Гришина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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