Талантливые школьники получат стипендию губернатора раньше срока

Раньше положенного срока стипендию губернатора Приморского края получат талантливые школьники. Выплаты произведут до 16 апреля, сообщают «Вести:Приморье».

В министерстве образования Приморья пояснили, в крае такую стипендию получают 160 одаренных детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Школьники являются победителями и призерами международных, всероссийских, региональных конкурсов, соревнований и олимпиад, выставок и смотров. Уточняется, что один из критериев - высокий уровень успеваемости учащегося, то есть за последние три года должно быть не более трех оценок «хорошо» в дневнике учащегося.

Стипендии в размере 36 тысяч рублей назначаются ежегодно сроком на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа. Школьники получают ее двумя равными частями – половину осенью до 20 ноября и половину весной в срок не позже 20 мая.

«Получателями стипендии губернатора края за все время стали уже 800 одаренных детей в Приморье», – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального министерства образования Наталья Гришина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]