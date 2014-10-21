В Приморье открывают «Лабораторию актуального театра»

Лабораторию актуального театра откроют с 23 по 28 мая в Приморье. Прием заявок на участие в занятиях уже стартовал. Желающим нужно заполнить небольшую анкету по ссылке до 20 апреля. Организаторы отберут 25 участников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как уточнили в департаменте по делам молодежи Приморского края, лаборатория актуального театра – это мероприятие, направленное на привлечение молодых людей к современному искусству. В программу входят практические лекции о документальном театре, театре вне театрального пространства, театре памяти и театре соучастия.

Лекторами на мероприятии выступят мастера драматургии Виктория Костюкевич, Ксения Савельева, Элина Петрова, а также программный директор фестиваля современной драматургии «Метадрама», режиссер Петр Чижов и координатор фестиваля современной драматургии «Метадрама», режиссер Антон Шефатов.

«Участником мероприятия может стать любой житель Приморского края от 16 до 35 лет. Не обязательно иметь навыки театрального мастерства, достаточно желания прикоснуться к творческой сфере», – уточнила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Проект осуществляется при поддержке департамента по делам молодежи и Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]