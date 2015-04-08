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Владивостокские парки и кладбища закроют для посещения на противоклещевую обработку

Владивостокские парки и кладбища закроют для посещения на противоклещевую обработку

Источник фото: Администрация города Владивостока

Кладбища и парки Владивостока в апреле и июле обработают от клещей. Помимо этого, специалисты проведут на этих городских территориях дератизационные мероприятия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Администрация Владивостока уже сегодня, 9 апреля, подведёт итоги открытого электронного аукциона на акарицидную и дератизационную обработки и определит подрядную организацию. Обработка будут проводиться в два периода - в апреле и июле.

«Общая площадь обрабатываемой территории составит свыше 3 миллионов квадратных метров. Акарицидная и дератизационная обработки будут проводиться в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, на кладбищах «Лесное», «Морское», «Центральное» и «Аякс», в сквере имени Суханова, парке им. С. Лазо на станции Санаторной, в парках Минного городка и Покровском», - прокомментировал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Первый этап обработки начнётся после заключения муниципального контракта и продлится до 30 апреля. Точная дата начала мероприятий будет сообщена дополнительно. Второй этап акарицидной и дератизационной обработкам запланирован на период с 22 по 29 июля.

В период проведения работ находиться на данных территориях запрещено. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к мероприятиям по проведению обработки и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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