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Вчера, 16:01

Олег Кожемяко показал, каким должен быть настоящий отдых в Приморье

Олег Кожемяко показал, каким должен быть настоящий отдых в Приморье

Источник фото: "Телеграм"-канал Олега Кожемяко

Губернатор Приморья сегодня побывал на рыбалке в районе Ливадии, - сообщает "Вести: Приморье". Как ранее сообщалось, там сегодня паломничество рыбаков. Сейчас вовсю идет минтай.

"Отлично провели сегодня время на рыбалке. Минтай клюет просто отменно, даже с берега. 

А какой он вкусный после приготовления прямо на берегу, на свежем воздухе!

Вот настоящий приморский отдых!", - поделился впечатлениями губернатор Приморья в своем "Телеграм"-канале.

Олег Кожемяко выложил видео с рыбалки в социальную сеть.

"Минтай у нас в Ливадии ловится великолепный. Масса рыбаков. Сегодня воскресенье. Мы днем решили заехать в поселок Ливадия. Здесь в районе Авангарда великолепная ловля минтая, который уже в течение двух недель подошел в эту бухту. Надеюсь, что это стадо дойдет и до Владивостока. Всем хорошего дня. И удачи всем, кто сегодня находится на рыбалке", - говорит на видео Олег Кожемяко. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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