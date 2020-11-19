Олег Кожемяко показал, каким должен быть настоящий отдых в Приморье

Губернатор Приморья сегодня побывал на рыбалке в районе Ливадии, - сообщает "Вести: Приморье". Как ранее сообщалось, там сегодня паломничество рыбаков. Сейчас вовсю идет минтай.

"Отлично провели сегодня время на рыбалке. Минтай клюет просто отменно, даже с берега.

А какой он вкусный после приготовления прямо на берегу, на свежем воздухе!

Вот настоящий приморский отдых!", - поделился впечатлениями губернатор Приморья в своем "Телеграм"-канале.

Олег Кожемяко выложил видео с рыбалки в социальную сеть.

"Минтай у нас в Ливадии ловится великолепный. Масса рыбаков. Сегодня воскресенье. Мы днем решили заехать в поселок Ливадия. Здесь в районе Авангарда великолепная ловля минтая, который уже в течение двух недель подошел в эту бухту. Надеюсь, что это стадо дойдет и до Владивостока. Всем хорошего дня. И удачи всем, кто сегодня находится на рыбалке", - говорит на видео Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]