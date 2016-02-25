Анонс на 12 апреля

12 апреля с 15.00 до 18.00 - в здании Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 2 - Амурский бассейновый природоохранный прокурор Саблин Александр Петрович совместно с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае Мельниковым Юрием Борисовичем и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Шемилиной Мариной Анатольевной проведут личный прием граждан и предпринимателей по вопросам исполнения законодательства об охране природы. Предварительно запись по телефону (4212) 37-71-51 либо (423) 241-41-34.

12-18 апреля с 23.00 до 5.00 - Владивосток - подземные переходы краевого центра будут очищать с применением пескоструйной технологии. На время производства работ пешеходов просят воспользоваться другими переходами.

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]