Вчера, 20:02
Два одномоментных локальных отключения холодной воды запланированы во Владивостоке
14 апреля часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Место, дата, врмя и адреса отключений:
Город: Владивосток
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы.
Адреса:
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы.
Адреса:
100 лет Владивостока, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.
Город: Владивосток
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы
Адреса:
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы
Адреса:
Алеутская, 2. Береговая, 3. Корабельная Набережная, 1, 1а, 1б, 1/2. Нижнепортовая, 1, 3, 3б. Стрельникова, 9.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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