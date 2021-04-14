Новости Общество Экономика
Вчера, 20:02

Два одномоментных локальных отключения холодной воды запланированы во Владивостоке

Два одномоментных локальных отключения холодной воды запланированы во Владивостоке

14 апреля часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Место, дата, врмя и адреса отключений:

Город: Владивосток
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы.
Адреса:

100 лет Владивостока, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.

Город: Владивосток
Дата начала: 14.04.2021 - 09:00
Дата окончания: 14.04.2021 - 17:00
Причина отключения: Плановые ремонтные работы
Адреса:

Алеутская, 2. Береговая, 3. Корабельная Набережная, 1, 1а, 1б, 1/2. Нижнепортовая, 1, 3, 3б. Стрельникова, 9.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме