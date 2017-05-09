Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем космонавтики
Уважаемые дальневосточники!
Поздравляю вас с Всероссийским праздником – Днем космонавтики!
В этом году мы отмечаем сразу две круглые даты – 60 лет выхода первого человека в космос и 50 лет со дня запуска первого лунохода. Оба события ознаменовали новую эру развития человечества, новый этап становления нашего государства как мировой космической державы, обладающей самыми передовыми знаниями и технологиями.
Покорение космоса неразрывно связано с историей Дальнего Востока. Дальневосточная земля породила таких космонавтов, как Павел Виноградов, Валерий Рюмин, Елена Серова, Петр Дубров. Последний сегодня находится на орбите. На территории Дальнего Востока проводились важные исследования, первый в мире луноход испытывался у подножия камчатского вулкана.
В соответствии с решением Президента Российской Федерации в 2010 году было начато строительство космодрома «Восточный», который стал крупнейшим центром развития космонавтики в России. Сегодня на его базе трудятся выдающиеся ученые, инженеры, конструкторы и космонавты со всей страны, совершаются научные открытия, осуществляются успешные запуски и испытания ракет.
Уверен, космическая отрасль и дальше будет вносить существенный вклад в развитие регионов, позиционировать Россию как одну из наиболее технологически развитых стран мира!
Желаю счастья, здоровья, благополучия и новых побед!
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнев
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