Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем космонавтики

Уважаемые дальневосточники!

Поздравляю вас с Всероссийским праздником – Днем космонавтики!

В этом году мы отмечаем сразу две круглые даты – 60 лет выхода первого человека в космос и 50 лет со дня запуска первого лунохода. Оба события ознаменовали новую эру развития человечества, новый этап становления нашего государства как мировой космической державы, обладающей самыми передовыми знаниями и технологиями.

Покорение космоса неразрывно связано с историей Дальнего Востока. Дальневосточная земля породила таких космонавтов, как Павел Виноградов, Валерий Рюмин, Елена Серова, Петр Дубров. Последний сегодня находится на орбите. На территории Дальнего Востока проводились важные исследования, первый в мире луноход испытывался у подножия камчатского вулкана.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации в 2010 году было начато строительство космодрома «Восточный», который стал крупнейшим центром развития космонавтики в России. Сегодня на его базе трудятся выдающиеся ученые, инженеры, конструкторы и космонавты со всей страны, совершаются научные открытия, осуществляются успешные запуски и испытания ракет.

Уверен, космическая отрасль и дальше будет вносить существенный вклад в развитие регионов, позиционировать Россию как одну из наиболее технологически развитых стран мира!

Желаю счастья, здоровья, благополучия и новых побед!

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнев

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]