Указ президента: Отдельной категории граждан увеличат пособия

Указ президента об увеличении пособий на 500 рублей для этой категории граждан вступает в силу с 13 апреля, сообщают «Вести:Приморье». При этом размер пенсий пересчитают задним числом — с октября прошлого года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ранее в декабре 2020 года было решено приравнять граждан, награжденных знаком «Житель осаждённого Севастополя», к ветеранам войны. По официальным данным, такой статус имеют больше тысячи человек.

Это граждане России, а также иностранцы и лица без гражданства, которые с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на территории Севастополя и награждены знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Кроме повышенной пенсии, новые ветераны получили право на федеральные меры социальной поддержки. Это обеспечение необходимыми лекарствами, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, компенсация половины расходов на услуги ЖКХ и т.д.

В этом году к 9 Мая «Жители осаждённого Севастополя» также получат единовременную выплату от государства. Ранее Владимир Путин объявил, что она составит 10 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]