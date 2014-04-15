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80 лет спустя: библиотекари Уссурийска получили уникальный бандероль из Польши
Скорость века: почтовое отправление из маленького европейского городка добралось до Приморья буквально за три недели, причем в праздники! На конверте — печать со словом «Приоритет». Ольга Катренко готовит материал о счастливом адресате. Смотрите видеорепортаж сегодня, 14 апреля, в последующих выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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