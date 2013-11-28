"Грязная вода" с Фукусимы достигнет берегов Приморья через 450 дней

Правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующую информацию распространило агентство "Киодо". По предварительным данным, проведение операции запланировано на 2023 год. Через полтора года после сброса, "фукусимская" радиация может достигнуть берегов российского Приморья.

Используемая для охлаждения ядерных реакторов вода в настоящее время хранится в резервуарах на территории АЭС. Перед утилизацией ее очистят от радиоактивных элементов, в частности трития. Все имеющиеся емкости, учитывая текущие темпы накопления жидкости в резервуарах, будут заполнены к концу 2022 года.

Слив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Фукусима" находится на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Когда радиоактивное загрязнение попадает в Тихий океан у берегов Хонсю, оно быстро и однонаправленно переносится в северо-восточном направлении течением Куросио, которое дальше переходит в Северо-Тихоокеанское течение. Все загрязнение выносится напрямую в северную часть Тихого океана. Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны "Фукусимы", а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось", - сказал Лисицын.

Немецкая фирма GEOMAR создала компьютерную реконструкцию распостранения зараженной воды с Фукусимы по Тихому океану. Судя по этому видеоролику, "грязная вода" достигнет южных берегов Приморья после 450 дней со дня сброса радиоактивных вод в океан.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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