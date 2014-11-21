Главным тренером ХК «Адмирал» стал Сергей Востриков

В хоккейном клубе «Адмирал» идет активная подготовка к предстоящему сезону. Приморская команда примет участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На должность главного тренера руководство клуба утвердило известного советского и российского хоккеиста Сергея Вострикова, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Главный тренер ХК «Адмирал» выразил благодарность за оказанное доверие.

«Понимаю, что для меня это вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков “Адмирала”. Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и основной команды к сезону 2021-2022. Немедленно приступаю к своим обязанностям», – прокомментировал назначение Сергей Востриков.

Напомним, приморская команда «Адмирал» включена в состав участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги на сезон 2021/2022 годов. Такое решение принято 31 марта на совете директоров КХЛ. Всего в новом сезоне будут выступать 24 команды.

Возвращение главной хоккейной команды Приморья в КХЛ стало возможным благодаря поддержке Губернатора края Олега Кожемяко. В прошлом году на его встрече с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко, а также прославленным советским и российским хоккеистом, политическим и спортивным деятелем Вячеславом Фетисовым была достигнута договоренность об участии «моряков» в сезоне 2021/22.

Хоккейная команда «Адмирал», представляющая Приморье в КХЛ, была создана в 2013 году. Сезон 2020-2021 приморская команда была вынуждена пропустить в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее при поддержке Правительства Приморского края были сохранены все детские, юношеская и молодежная команды «Адмирала», которые продолжили тренировки и выступления на соревнованиях.

Отметим, подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, представляющих Приморский край на всероссийских соревнованиях, – одна из приоритетных задач регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Справочно:

Сергей Леонтьевич Востриков родился 16 января 1964 года в Тольятти. Мастер спорта международного класса, Чемпион мира среди молодежи (1984), Чемпион Всемирной Универсиады (1985), 4-кратный чемпион Италии, 2-кратный серебряный (1989, 1992) и бронзовый (1990) призер чемпионатов СССР, участник суперсерии в составе ЦСКА и «Химика» с командами НХЛ, дважды лучший игрок Италии (1995, 1996), дважды лучший игрок Германии (2000, 2001). В качестве игрока выступал за тольяттинское «Торпедо», «Химик» из Воскресенска, московский ЦСКА, итальянский «Больцано», германский «Аугсбургер Пантер» и «Молот-Прикамье» из Перми.

Тренерскую карьеру начал 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне 2017/18 выводил команду в Плей-офф. С 2018 по 2020 год – главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны 2018/19 и 2019/20), обладатель приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/19».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]