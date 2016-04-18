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В праймериз «Единой России» примет участие приморский сенатор Людмила Талабаева

В праймериз «Единой России» примет участие приморский сенатор Людмила Талабаева

Источник фото: talabaeva.ludmila

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева подала документы на праймериз «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Приморского края, сообщают «Вести:Приморье». Об этом она рассказала в своем инстаграм-аккаунте

Друзья, сегодня я подала документы на праймериз «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Приморского края. Для себя выбрала 23 округ – это часть Дальнереченского района, Пожарский район и город Дальнереченск. Север Приморья — это моя малая Родина, где я родилась и жила с родителями. Здесь по-прежнему живут мои друзья и близкие люди. И мне хочется сделать всё, чтобы людям жилось комфортно. Спасибо, что поддерживаете меня! Я считаю, что сегодня у меня есть все для того, чтобы быть хорошим депутатом! Вся подготовительная часть закончилась и теперь только вперед, только к победе!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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