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«Девушка госпитализирована»: Скорая помощь и седан столкнулись во Владивостоке

«Девушка госпитализирована»: Скорая помощь и седан столкнулись во Владивостоке

Источник фото: скрин видео

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» рассказал о происшествии, которое произошло на глазах очевидцев буквально несколько минут назад. На кольце улиц Борисенко и Луговая столкнулись скорая помощь и Toyota Aqua.

ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Toyota Aqua, со слов водителя Aqua, он двигался по главной дороге в сторону улицы Луговая. Неожиданно для него, со стороны улицы Борисенко вылетел автомобиль скорой помощи, в результате чего произошла авария. Водитель скорой помощи заявляет, что двигался с включёнными проблесковыми маячками, но сирены никто не слышал. Также водители спецтранспорта забывают о безопасности, что они обязаны убедиться в том, что им уступили дорогу. В результате ДТП пострадала девушка из автомобиля Toyota Aqua, ей оказывается медицинская помощь в больнице,

отмечает автор.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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