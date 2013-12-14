Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к российским границам стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США, сообщают «Вести:Приморье».

В результате операции американский "разведчик" изменил курс и удалился от территории РФ, пояснили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими радарами над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель

"Для её опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сказали в Минобороны.

Там также подчеркнули, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено". Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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