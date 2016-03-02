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ТОП-10 самых богатых депутатов Законодательного Собрания Приморья

ТОП-10 самых богатых депутатов Законодательного Собрания Приморья

Источник фото: pixabay.com

О самых состоятельных жителя Приморского края рассказал ТГ-канал Политический ипподром, сообщают сообщают «Вести:Приморье».

Так, в топе-10 самых богатых депутатов Законодательного Собрания Приморья по итогам 2020 года оказались:

Руководитель фракции "Единая Россия", гендиректор "Акватехнологии" Сергей Слепченко – 55 млн рублей.

Владелец различных торговых площадей и бизнесов в Артеме, депутат «ЕР» Игорь Шауфлер – 49,5 млн.

Депутат ЗакСа ПК Александр Щербаков – 40,7 млн.

Заместитель председателя ЗакСа ПК, совладелец ГК «Беркут» Джамбулат Текиев – 33 млн.

Строитель-девелопер, глава бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян - доход составил доход составил почти пять с половиной млн. Доход его жены составил 22 млн рублей.

Президент ВГУЭС, совладелец ООО "Восточная верфь" Геннадий Лазарев – 26 млн.

Заместитель председателя комитета ЗакСа ПК Эдуард Цой – 13,9 млн рублей.

Депутат ЗакСа ПК Евгений Ткаченко – 11 млн рублей.

Улучшили финансовые показатели Всеволод Романов (более 8 млн) и Джони Авдои (более 9 млн).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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