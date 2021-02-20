«Нетерпеливый» таксист показал фортель на дороге Владивостока
Во Владивостоке в районе улицы Луговой водитель известной в городе фирмы такси решил нарушить правила дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье».
Нетерпеливый таксист решил, вероятно, что ему «очень нужно», и, пересекая сплошную двойную, вышел на «встречку». При этом еще совершил разворот.
Маневр водителя попал в поле видеорегистратора очевидца.
Как же все-таки многие не любят стоять в пробках. В сторону Луговой, пишет автор поста в паблике news_patrul.
Приморцы высказали мнение, что водитель такси очень не прав.
«Оно зарабатывает правами. Скоро их лишится».
«Заявка прилетела».
«Во Владивостоке пока найдёшь место для разворота, офигеешь, а найдёшь, так также маленькая машина не развернётся сразу. Пример на Красоте, после поворота на Володарского, роде по правилам, а мешаешь всем».
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