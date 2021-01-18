Воздушный шар запутался в деревьях в Приморье

В Уссурийске жители города стали очевидцами полета воздушного шара, сообщают «Вести:Приморье».

Скорее всего, кто-то решил совершить незабываемый полет. Но что-то пошло не так. Шар запутался в ветках деревьев. Именно этот момент сняли на видео очевидцы.

В комментариях паблика приморцы отметили, часто видят в небе воздушные шары. Однако, погода ветреная, нужно быть очень осторожным.

«Такая погода ветренная, не бояться, я так вообще трусиха».

«У меня лучше- они парят всегда втроём».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru