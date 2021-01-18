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Воздушный шар запутался в деревьях в Приморье
В Уссурийске жители города стали очевидцами полета воздушного шара, сообщают «Вести:Приморье».
Скорее всего, кто-то решил совершить незабываемый полет. Но что-то пошло не так. Шар запутался в ветках деревьев. Именно этот момент сняли на видео очевидцы.
В комментариях паблика приморцы отметили, часто видят в небе воздушные шары. Однако, погода ветреная, нужно быть очень осторожным.
«Такая погода ветренная, не бояться, я так вообще трусиха».
«У меня лучше- они парят всегда втроём».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
видео mark2_che
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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