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«Творится что-то невообразимое»: Бойцы в бронежилетах напугали жителей многоэтажки
Во Владивостоке на улице Сельской жители дома стали свидетелями того, как к дому приехали спецмашины - полиция и Росгвардия. Из них вышли люди в форме. В касках, бронежилетах, балаклавах и с оружием, сообщают «Вести:Приморье».
На улице при этом находилось большое количество горожан, которые испугались, стали выстраивать версии. За кем? В чем замешан? Предполагают, что кто-то решил сообщить о минировании.
«Творится что-то невообразимое».
«Может сообщили о минировании».
«Наркоманов гоняют?».
«Не, за высказывание в интернете».
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видео dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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