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«Творится что-то невообразимое»: Бойцы в бронежилетах напугали жителей многоэтажки

«Творится что-то невообразимое»: Бойцы в бронежилетах напугали жителей многоэтажки

Во Владивостоке на улице Сельской жители дома стали свидетелями того, как к дому приехали спецмашины - полиция и Росгвардия. Из них вышли люди в форме. В касках, бронежилетах, балаклавах и с оружием, сообщают «Вести:Приморье».

На улице при этом находилось большое количество горожан, которые испугались, стали выстраивать версии. За кем? В чем замешан? Предполагают, что кто-то решил сообщить о минировании.

«Творится что-то невообразимое».

«Может сообщили о минировании».

«Наркоманов гоняют?».

«Не, за высказывание в интернете».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

видео dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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