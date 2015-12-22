Взгляд на инспектора, трясущиеся руки и бросок тигра попали на видео
В Приморье инспекторы Лазовского заповедника стали очевидцами картины, когда амурский тигр вышел пообедать, сообщают «Вести:Приморье».
В ходе проверки фотоловушек в заповеднике инспекторы увидели тигра. Тигр тоже увидел инспекторов. Вероятно, кому-то из них в том момент стало не по себе. Тигр вглядывался в гостей. Затем, вероятно, вспомнив, что хочет пообедать, удалился за деревья, где, по его мнению, находилась добыча.
Инспекторы прокомментировали видео. Тигр, завидев, скорее всего, фазана, притаился, затем прыгнул в его сторону. Но поймать не смог. Значит, сделает это чуть позже.
В комментариях отметили, тигр - красавчик. А вот инспекторы, по мнению некоторых, испугались от такого близкого расстояния друг от друга.
«А рука как трясётся, боится всё всё-таки».
«Интересная встреча, храбрые инспектора».
«Думает как сожрать парня, я бы увидев тигра укака*** от страха».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
видео primorye_online
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