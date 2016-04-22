Анонс на 24 апреля

24 апреля - Всероссийский субботник. Начало во Владивостоке - в 10.00.

24 апреля в 12.00 - в Уссурийске на могилах воинов, погибших в локальных войнах, проведут субботник.

24 апреля в 10.00 - Набережная Цесаревича во Владивостоке - Официальное Открытие мото сезона 2021.

24 апреля в 15.00 - Приморская краевая филармония - Юбилейный концерт. Дуэт «Вдохновение».

24 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".

24 апреля в 17.00 - Владивосток, церковь св. Павла - Концерт брасс-квинтета "NoNameBrass".

24-25 апреля в 10.00 - СК "Олимпиец" во Владивостоке - Дальневосточные чемпионат и первенство по киокусинкай каратэ.

24-25 апреля в 14.30, 16.00 и 17.30 - на льду «Фетисов Арены» - свободные массовые катания на коньках.

24 апреля - во Владивостоке перед спорткомплексом «Олимпиец» (улица Батарейная, 2) и на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д), а также в других населенных пунктах Приморья - "Зарядка чемпионов" (время и адреса).

24 апреля в 9.00 - Владивосток, СК "Олимпиец" - Фестиваль ГТО.

24-25 апреля в 10.00 - Владивосток, Краевой дом физкультуры - Чемпионат и первенство по сетокан.

24 апреля в 19.00 - Владивостокский цирк - «Битва мастеров» смешанного боевого единоборства ММА.

24 апреля в с. Покровка торжественно откроют муниципальный центр тестирования ГТО.

24 апреля - с. Покровка, спорткомплексе «Олимпиец» (улица Карла Маркса, 65А) - турнир по настольному теннису среди ветеранов.

24-25 апреля - с. Покровка - Кубок Приморского края по городошному спорту.

24-25 апреля - Уссурийск - турнир «Воин ушу».

24 апреля - Находка – первенство города по русским шашкам.

24 апреля - в поселке Ярославский – первенство Хорольского округа по настольному теннису среди учащихся.

24 апреля - в селе Новопокровка – турнир по баскетболу Красноармейского района.

24 апреля - в Артеме – соревнования по чирспорту «Шаги к успеху».

24 апреля - в Михайловке – Спартакиада муниципальных служащих.

24 апреля - во Владивостоке состоятся краевые соревнования по дзюдо и спортивному ориентированию, городские турниры по самбо, бейсболу, боксу и триатлону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]