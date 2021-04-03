Анонс на 25 апреля

25 апреля в 10.00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – выставка коклюшечного кружева «Кружевная история».

25 апреля в 10.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – Дальневосточный чемпионат и первенство по киокусинкай карате.

25 апреля в 12.00 –Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15) – спектакль «Сказка о потерянном времени».

25 апреля в 12.:00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «38 попугаев».

25 апреля в 12.00 – Владивосток, «Аскольд» (Русская, 73-б, стр. 12) – Кубок Владивостока по пейнтболу.

25 апреля в 12.00 – Владивосток, Луговая, 34, стр. 1 – первый этап Кубка Владивостока по конному спорту.

25 апреля в 13.00 – Владивосток, «Арена спорта» (Володарского, 3а) – бесплатный мастер-класс по единоборствам.

25 апреля в 14.30, 16.00 и 17.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – «Диско-каток».

25 апреля в 15.00 – Владивосток, Музей города (Петра Великого, 6) – «Дни немецкого кино ФАНК: Незаконный фильм» (необходима регистрация).

25 апреля в 15.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Сиротливый запад».

25 апреля в 15.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Этот город у моря».

25 апреля в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Дон Кихот».

25 апреля в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».

25 апреля в 18.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – вечер музыки для инструментов соло «Одиночество или свобода?».

25 апреля в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – программа в виртуальном концертном зале «Шостакович. Первая симфония».

25 апреля в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Алые паруса».

25 апреля в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Эдит и её демоны».

25 апреля в 20.00 – Владивосток, Mix (Всеволода Сибирцева, 15) – концерт Анет Сай.

25 апреля - День дочери.

25 аперля - День ДНК.

25 апреля - Всемирный день породненных городов.

25 апреля - Всемирный день пингвинов.

25 апреля - Вербное воскресенье у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]