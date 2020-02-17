Размер больничного для мамы с ребенком до 7 лет будет соответствовать ее заработной плате

Уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка мамы. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию 21 апреля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в своем выступлении глава государства уделил особое внимание вопросам поддержки семей с детьми.

«Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка», – подчеркнул Президент.

Как пояснили в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, по общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до 5 лет – 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем в месяц, от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка (не более 59 200 рублей в среднем в месяц), от 8 и более лет – 100% среднего заработка (не более 74 001 рубля в месяц).

«Таким образом, родители детей до 7 лет включительно смогут рассчитывать на 100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком, но не более 74 001 рубля в среднем», – информируют в федеральном ведомстве.

По информации регионального отделения Фонда социального страхования в 2020 году ведомство произвело более 37,5 тысяч выплаты пособий в связи с заболеваниями детей до 7 лет. На эти цели было направлено почти 262 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]