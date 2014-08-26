Почти 130 домов остались без света во Владивостоке

Днем 25 апреля были обесточены 129 домов в районе Первой речки во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье".

Как сообщили vl. ru в МУПВ «ВПЭС», на подстанции в 12:24 произошла авария. Из-за этого отключены от электроснабжения дома на улицах Шошина, Карбышева Невская, Металлургическая, Иртышская, Колесника, Южно-Уральская, Волховская. На данный момент на месте аварии работает бригада, которая выясняет причину неполадок и будет заниматься их устранением.

На данный момент количество отключений, по данным сервиса VL.ru, возросло до 129. Они зафиксированы по следующим адресам:

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт, 7-б, 30, 30а, 30-б, 31, 32, 32а, 32-б, 32в, 34, 34а, 35, 36, 36-б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 39-б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57-б, 57г, 58, 60, 60а, 62, 62в, 64, 64а, 68а, 103;

Волховская, 5;

Вострецова, 2, 4а, 6, 6в, 8, 8а, 8в, 10, 10-б, 12;

Гамарника, 3-б 5, 5а, 8, 9, 10, 10-б, 13, 14-б, 15, 16, 19, 21, 23;

Завойко, 6;

Ильичева, 11а, 20, 24, 26;

Иртышская, 2а, 18, 22, 26, 26а, 28а;

Карбышева, 6, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 24;

Кубанская, 10;

Металлургическая, 1;

Нахимова, 2, 3, 4, 5;

Невская, 15, 15а;

Овчинникова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Печорская, 12;

Постышева, 3, 5, 29, 29 стр.1, 31, 33, 33а, 39, 41, 41-б, 43, 45, 47;

Тухачевского, 30;

Шошина, 3, 5, 19в, 37;

Южно-Уральская, 16.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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