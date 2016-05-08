Эшелон с трофеями Сирийской войны приедет во Владивосток

Минобороны анонсировало прибытие во Владивосток железнодорожного состава с трофеями Сирийской войны. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на захваченную российской армией технику и оружие боевиков, а также ознакомиться с образцами отечественного вооружения на интерактивных выставках.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, 25 апреля военное ведомство отправило по городам РФ тематический поезд. Эшелон из 17 вагонов стартовал от Киевского вокзала Москвы, став передвижной площадкой для военно-патриотической выставки. По задумке организаторов, оформление вагонов отражает героические страницы славной истории России, последние достижения Вооружённых сил, работу военных медиков в период пандемии.

«Железнодорожный состав проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование», – говорится в анонсе от Министерства обороны РФ.

Прибытие в столицу Приморья ж/д состава намечено на 5 июня, а 6-го эшелон уедет в Уссурийск. Гостей будут ждать интерактивные экспозиции в вагонах, а на трёх платформах привезут образцы вооружения и новейшей техники. Также будут представлены военные трофеи из Сирии.

Напомним, «сирийский» поезд прежде уже бывал во Владивостоке в 2019 году. Вниманию гостей на ж/д вокзале тогда представили захваченный американский внедорожник HMMWV M115 (Humvee) 1, бронеавтомобиль RG-31 Nyala, бронемашину Panthera F9 из ОАЭ, турецкий автомобиль YPG Eagle Head, БТР ОТ-64 чехословацкого производства, советский Т-55, модернизированный террористами в кустарных условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]