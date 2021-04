Приморье готовится принимать круизных туристов

Туристическая отрасль Приморья, несмотря на ограничения пандемии, готовится к новому круизному сезону. Эту тему обсудили на международном круглом столе "Морской круизный туризм Приморского края".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, круглый стол собрал представителей органов координации в сфере морского туризма, туроператоров морских круизов, турфирм, судовладельцев, консалтинговых и маркетинговых агентств, научных и образовательных. В онлайн-формате к круглому столу присоединились международные партнеры, готовые обсуждать дальнейшие детали сотрудничества: менеджер компании Costa Korea Юн Хё Джин, президент компании Taiyo Plan World Хван Су Нам и генеральный менеджер Cruise Division Lotte Tour Чжун Сэ Юн.

«Для корейских туристов Владивосток был и остается одним из самых привлекательных круизных направлений. Конечно, для более комфортного пребывания туристов необходимо еще достаточно поработать с российскими коллегами. Мы, со своей стороны, хотим отметить положительную динамику с подготовкой гидов-экскурсоводов со знанием корейского языка. Для круизной отрасли год пандемии стал временем переформатирования идей и проектов, развивающих международный круизный туризм в Приморском крае. И проведенный международный круглый стол – пусть небольшой, но очень важный шаг к налаживанию круизных заходов в порт Владивосток», – обозначил президент компании Taiyo Plan World.

Участники круглого стола не только обсудили условия и перспективы развития круизного туризма на Дальнем Востоке, но и наметили вектор на укрепление партнерских связей со странами Северо-Восточной Азии.

«Несмотря на временные ограничительные меры, в наших планах – достижение показателя в 50 судозаходов в год», – прокомментировала директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич.

В 2019 году круизный туризм в Приморье установил новый рекорд. В сравнении с 2018 годом объем туристов, прибывших на круизных судах в Приморье, увеличился более чем в два раза – с 13 до 28 тысяч. В 2019 году в Приморье зашли уже 17 лайнеров, в том числе Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess, новые голландские Westerdam и Maasdam, а также такие морские гиганты, как Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]