Почти на 19% повысилась раскрываемость тяжких преступлений в Приморье

УМВД России по Приморскому краю проанализировало состояние преступности и результаты деятельности органов внутренних дел региона по итогам января-марта 2021 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в первом квартале 2021 года было раскрыто 3 885 преступлений – на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе 844 преступлений тяжкой и особо тяжкой категории (+18,9% к прошлому году). Также раскрыто 26 (+18,2%) преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп.

Снизилось количество убийств (-17,4%, с 46 до 38). Уменьшилось количество некоторых видов корыстных преступлений. Так, на 39,4% (с 33 до 20) снизилось число разбоев, на 9,7% (со 134 до 121) – грабежей, на 15,9% (со 151 до 127) – квартирных краж, на 23,7% (с 76 до 58) – карманных краж, на 27,3% (с 77 до 56) – краж транспортных средств, на 4,6% (с 1 185 до 1 131) – снизилось количество мошенничеств. Также на 18,7% (с 91 до 74) стало меньше угонов (неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения).

Количество совершенных в общественных местах тяжких и особо тяжких преступлений снизилось: на 50% меньше совершено убийств, на 29% – умышленного причинения вреда здоровью. На 6,3% меньше стало разбоев, на 16,7% – грабежей.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, сократилось в первом квартале 2021 года на 14,2% (с 1 014 до 870). Из незаконного оборота изъято 176,8 килограмма наркотических средств.

На 16,2% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (со 173 до 145). За три месяца года изъято 53 единицы оружия.

Специалисты отмечают значительный рост количества преступлений в сфере IT-технологий. Если в первом квартале 2020 года их было 1 434, то в первом квартале 2021 года – уже 1 720 (+19,9%). Более половины из них совершены путем мошенничества, причем 41,3% от общего количества таких преступлений – это кражи средств с банковских счетов и карт граждан. 62,8% IT-преступлений совершены с использованием средств мобильной связи. Чтобы не стать жертвой мошенников – изучите памятку.

Кроме того, в первом квартале было выявлено 338 преступлений экономической направленности, в том числе 123 – в особо крупном и крупном размере. Из них 20 преступлений касаются налоговой сферы, 21 – оборота алкогольной продукции. Выявлено 111 должностных и 124 коррупционных преступлений, в том числе 104 факта взяточничества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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