Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявлено в Приморье

3-4 мая в Ольгинском районе сохранится, местами в западных и центральных районах (Хорольский, Чугуевский) ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета.

Пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности: 1 класс – опасности нет; 2 класс – малая пожарнаяопасность; 3 класс – средняя пожарная опасность; 4 класс – высокая пожарная опасность; 5 класс – чрезвычайная пожарная опасность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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